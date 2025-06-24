Израиль подсчитал ущерб от ракетного удара Ирана по Беэр-Шеве - СМИ

В результате ракетного удара по израильской Беэр-Шеве было разрушено шесть лабораторий в университете имени Бен-Гуриона, еще девяти был нанесен значительный ущерб, подсчитали в Израиле.

От ракетной атаки, нанесенной иранскими военными по израильскому городу Беэр-Шева на юге страны 19 июня, серьезно пострадал университет имени Бен-Гуриона, пишет издание The Times of Israel.

Одна из иранских ракет сдетонировала на территории медицинского центра "Сорока", аффилированного с Университетом имени Бен-Гуриона, вследствие чего были полностью разрушены шесть исследовательских лабораторий вуза, еще девяти был причинен серьезный ущерб, передает ТАСС.

"Были уничтожены результаты многолетней работы над различными исследовательскими проектами в сферах медицины и биологии"

- The Times of Israel

Приведены в негодность некоторые учебные аудитории, лаборатории и прозекторий факультета медицинских наук, также повреждены около 30 зданий на территории главного кампуса вуза.

Руководство вуза пока не дало окончательной оценки масштабов ущерба, однако по самым скромным подсчетам, восстановление его инфраструктуры обойдется в десятки, а возможно и сотни миллионов шекелей.

(10 млн шекелей = $2,93 млн)