Израиль недоволен атакой США по Ирану – СМИ

По данным The Times of Israel, Израиль остался недоволен ударами США по ядерному объекту Ирана в Фордо. Подчеркивается, что ущерб оказался недостаточным.

В Израиле остались недовольны ударом американских ВВС по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на источники.

Подчеркивается, что ущерб от нанесенных ударов еще подсчитывается, однако по предварительным оценкам, итоги неудовлетворительные.

Один из источников, чьи слова приводит The Times of Israel, заявил, что ущерб, нанесенный заводу в Фордо "действительно недостаточен". Уточняется, что Израилю известно о том, какое количество обогащенного урана Иран смог переместить перед ударами и сколько у него осталось центрифуг, которые могут быть использованы для обогащения в будущем.

"Для получения окончательных результатов могут потребоваться месяцы, если они вообще будут получены"

- источник из США

Напомним, что после удара по Ирану, произошедшему в ночь на 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Исламской Республики были практически полностью уничтожены.