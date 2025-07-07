Израиль опасается извлечения Ираном запасов урана – СМИ

В Израиле считают, что обогащенный уран остался на ядерном объекте Ирана. СМИ отмечают, что добраться до него можно после сложных восстановительных работ.

Тель-Авив считает, накопленный Ираном обогащенный уран сохранился на ядерном объекте и находится под завалами после ударов США, пишет AP со ссылкой на источники.

По мнению издания, Израиль опасается извлечения глубоко захороненных запасов урана. Уточняется, что обогащенный уран в Исхафане потенциально может быть извлечен.

При этом газета передает, что добраться до него можно будет после проведения очень сложных восстановительных работ.