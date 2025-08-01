Израиль обсудит на заседании СБ ООН ситуацию с заложниками

Глава МИД Израиля Гидеон Саар рассказал о своем будущем визите в Нью-Йорк, где он выступит на заседании Совета Безопасности ООН и обсудит ситуацию с заложниками, удерживаемыми радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
"Сегодня вечером я отправлюсь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое должно пройти завтра и будет посвящено ситуации с заложниками"
- Гидеон Саар
ХАМАС продолжают удерживать 50 заложников. Политик утверждает, что радикалы похитили мирных граждан с целью навязать свои условия и остаться у власти в Газе. По этой причине мировое сообщество должно положить конец подобному, считает Саар.
Напомним, что сегодня израильский чиновник, чьи слова передали СМИ, заявил, что его страна может выбрать военный метод освобождения заложников в секторе Газа. Он отметил, что к этому склоняется премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.