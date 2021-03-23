Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по больнице в Тегеране

Израиль нанес удар по больнице в Тегеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ракетный удар был нанесен сегодня Армией обороны Израиля по больнице в столице Ирана, сообщили в Минздраве ИРИ. Ранее Израиль атаковал еще две больницы в Исламской Республике.

Больница в Тегеране оказалась сегодня под ударом, нанесенным ЦАХАЛ (Армией обороны Израиля), сообщает Минздрав Ирана.

Атака была совершена посредством ракет сегодня утром.

В министерстве добавили, что Израиль наносит удары уже по третьей больнице в Иране.

Кроме того, удар пришелся по шести машин "скорой", попал под него и комплексный центр медицинского обслуживания.

По словам главы Красного Полумесяца ИРИ Пирхосейна Куливанда, косвенно от действий Израиля пострадали еще пять больниц: часть из них получили повреждения в результате непрямых атак, когда снаряды падали рядом. В таких случаях в зданиях разбивались стекла.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.