Израиль нанес удар по больнице в Тегеране

Ракетный удар был нанесен сегодня Армией обороны Израиля по больнице в столице Ирана, сообщили в Минздраве ИРИ. Ранее Израиль атаковал еще две больницы в Исламской Республике.

Больница в Тегеране оказалась сегодня под ударом, нанесенным ЦАХАЛ (Армией обороны Израиля), сообщает Минздрав Ирана.

Атака была совершена посредством ракет сегодня утром.

В министерстве добавили, что Израиль наносит удары уже по третьей больнице в Иране.

Кроме того, удар пришелся по шести машин "скорой", попал под него и комплексный центр медицинского обслуживания.

По словам главы Красного Полумесяца ИРИ Пирхосейна Куливанда, косвенно от действий Израиля пострадали еще пять больниц: часть из них получили повреждения в результате непрямых атак, когда снаряды падали рядом. В таких случаях в зданиях разбивались стекла.