Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал почти 3-километровый тоннель радикалов в Газе

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В Израиле сообщили о ликвидации очередного подземного тоннеля радикалов. Его длина составляет почти 3 тыс метров.

Армия Израиля подорвала тоннель радикалов, протяженность которого составляет 2,7 км. Об этом информирует 20 июля пресс-служба ЦАХАЛ.

Там уточнили, что данный тоннель располагается в северной части анклава.

"В районе Джабалии саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных тоннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м"

– пресс-cлужба ЦАХАЛ

Там также подчеркнули, что еврейское государство расширяет наземную операцию в районе Джабалии.

Уточняется, что там уже ликвидированы сотни террористических объектов, обнаружено большое количество оружия и уничтожены десятки террористов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Израиль разрушил подземный тоннель ХАМАС протяженностью 3,5 км.

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