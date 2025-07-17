Израиль ликвидировал почти 3-километровый тоннель радикалов в Газе

В Израиле сообщили о ликвидации очередного подземного тоннеля радикалов. Его длина составляет почти 3 тыс метров.
Армия Израиля подорвала тоннель радикалов, протяженность которого составляет 2,7 км. Об этом информирует 20 июля пресс-служба ЦАХАЛ.
Там уточнили, что данный тоннель располагается в северной части анклава.
"В районе Джабалии саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных тоннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м"
– пресс-cлужба ЦАХАЛ
Там также подчеркнули, что еврейское государство расширяет наземную операцию в районе Джабалии.
Уточняется, что там уже ликвидированы сотни террористических объектов, обнаружено большое количество оружия и уничтожены десятки террористов.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Израиль разрушил подземный тоннель ХАМАС протяженностью 3,5 км.