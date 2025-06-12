Израиль и Иран продолжили обмен ударами

В ночь с 14 на 15 июня Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. В свою очередь, еврейское государство нанесло удары по территории Исламской Республики.

Иран нанес очередные удары по территории Израиля. Об этом сообщает иранская пресса.

По данным агентства IRNA, атака совершена с помощью ракет и БПЛА.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что провели масштабную серию ударов по столице Исламской Республики.

"Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Там отметили, что целями атак стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонных инноваций и исследований, а также топливные цистерны.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. В еврейском государствt отметили, что их цель – не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием.