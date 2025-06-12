Вестник Кавказа

Израиль и Иран обменялись ударами по энергетической инфраструктуре

Израиль и Иран обменялись ударами по энергетической инфраструктуре
© Фото: IRNA
Армия Израиля и КСИР Ирана нанесли в субботу вечером и в ночь на воскресенье взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Иранские ракеты, прошедшие через систему ПВО Израиля, ударили по объектам израильской инфраструктуры, сообщает иранское агентство Fars.

По его данным, в направлении Ирана были запущены высокоточные ракеты, которые ударили по основным энергетическим объектам Израиля. В результате, утверждает агентство, начались сбои в подаче электроэнергии в центре Израиля, пострадала часть критически важной инфраструктуры.

Кроме того, ранее сегодня иранское гостелевидение сообщило об успешной атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

С другой стороны, по данным того же Fars, израильские удары с воздуха пришлись на два нефтехранилища в Тегеране. В обоих случаях они загорелись.

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