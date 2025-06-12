Жителям Израиля разрешили выйти из убежищ

В ЦАХАЛ сообщили, что граждане Израиля могут покинуть убежища. Около часа назад страна подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана.

В Израиле после атаки со стороны Ирана разрешили населению покинуть убежища. Об этом рассказали 14 июня в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При этом гражданам настоятельно рекомендуют далеко не отходить от них.

"После оценки ситуации командование тыла разрешает покидать защищенные убежища во всех районах страны, но рекомендует находиться рядом с ними"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, около часа назад стало известно, что Иран начал новую волну атак на Израиль. Исламская Республика использует ракеты и беспилотники.