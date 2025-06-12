Иран атакует Израиль ракетами и беспилотниками

ИРИ в эти минуты проводит ответную атаку на Израиль – ранее появилась информация о запуске Исламской Республикой баллистических ракет по Израилю. Сейчас уточняется, что ИРИ наносит комбинированные удары.

Иранская армия реализует массированную комбинированную атаку по Израилю, соответствующее сообщение опубликовало агентство IRNA.

В нем говорится, что для нанесения ударов используются не только баллистические ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.

В небе Израиля работает ПВО, однако часть иранских ракет достигают цели. Израильские СМИ сообщают о падении их в Нижней Галилее и Хайфе.

По данным иранских СМИ, Хайфа первой попала под удар. Там ракета упала "на стратегическое предприятие". Возможно, речь идет о местном НПЗ.

Параллельно ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по военным целям в Тегеране.