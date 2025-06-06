Вестник Кавказа

Иран перестанет оповещать о своих действиях МАГАТЭ

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сообщили, что перестанут оповещать МАГАТЭ о своих действиях. В ИРИ отметили, что приняли такое решение на фоне конфликта с Израилем.

Иран на фоне конфликта с Израилем не будет заранее оповещать Международное атомное агентство о своих действиях в ядерной сфере. Такое заявление сделал 14 июня заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади.

Ранее сегодня руководитель иранской парламентской комиссии нацбезопасности и внешней политики Эбрахим Азизи сообщил, что ИРИ может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов.

"Мониторинг ядерных объектов (Ирана – прим. ред.) со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен"

– глава комиссии

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. В еврейском государства отметили, что их цель – не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием.

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