Иран перестанет оповещать о своих действиях МАГАТЭ

Иран на фоне конфликта с Израилем не будет заранее оповещать Международное атомное агентство о своих действиях в ядерной сфере. Такое заявление сделал 14 июня заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади.
Ранее сегодня руководитель иранской парламентской комиссии нацбезопасности и внешней политики Эбрахим Азизи сообщил, что ИРИ может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов.
"Мониторинг ядерных объектов (Ирана – прим. ред.) со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен"
– глава комиссии
Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. В еврейском государства отметили, что их цель – не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием.