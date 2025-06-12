Четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в Исфахане – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии распространило сообщение, согласно которому ядерный объект в Исфахане получил повреждения после обстрелов со стороны Израиля, среди пострадавших зданий – завод по конверсии урана.

В МАГАТЭ рассказали, какие повреждения получил ядерный объект, расположенный в иранском городе Исфахан, в результате израильских обстрелов накануне.

В агентстве уточнили, что ущерб был нанесен нескольким, а именно четырем критически важным зданиям. Среди пострадавших строений – завод по конверсии урана.

"Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается"

– МАГАТЭ

Напомним, что агентство уже неоднократно сообщало об атаках на ядерный объект в Исфахане.