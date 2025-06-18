Израиль атаковал два ядерных объекта в Иране

ВВС Израиля атаковали два ядерных объекта на территории Ирана. По информации ЦАХАЛ, один из них является частью программы создания ядерного оружия.

Израильские войска нанесли удары с воздуха по двум ядерным объектам в Иране. Целями израильских ВВС стали реактор в Араке, эксплуатация которого остановлена, а также центр разработки в Натанзе.

"ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака..., включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония"

– ЦАХАЛ

Как отметили в ЦАХАЛ, центр в Натанзе якобы специализируется на разработке ядерного оружия, там находятся компоненты и соответствующее оборудование.

Отметим, что военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. Целью операции "Восстающий лев" является ликвидация потенциальной ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.