Вестник Кавказа

Израиль атаковал два ядерных объекта в Иране

Израиль атаковал два ядерных объекта в Иране
© Фото: ЦАХАЛ
ВВС Израиля атаковали два ядерных объекта на территории Ирана. По информации ЦАХАЛ, один из них является частью программы создания ядерного оружия.

Израильские войска нанесли удары с воздуха по двум ядерным объектам в Иране. Целями израильских ВВС стали реактор в Араке, эксплуатация которого остановлена, а также центр разработки в Натанзе. 

"ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака..., включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония"

– ЦАХАЛ 

Как отметили в ЦАХАЛ, центр в Натанзе якобы специализируется на разработке ядерного оружия, там находятся компоненты и соответствующее оборудование. 

Отметим, что военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. Целью операции "Восстающий лев" является ликвидация потенциальной ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

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