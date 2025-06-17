Вестник Кавказа

Израиль атаковал аэропорт в Карадже – СМИ

Израиль атаковал аэропорт в Карадже – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт в Карадже подвергся ударам Израиля. На месте инцидента работают оперативные службы.

Как информирует иранское агентство Fars, Израиль нанес удары по аэропорту "Паям" в городе Карадж, который является городом-спутников Тегерана. 

"Несколько минут назад в городе Карадж прогремел взрыв. Израиль ударил по окрестностям аэропорта Паям в ходе очередной атаки. В настоящее время в районе взрыва находятся пожарные и спасательные машины"

— Fars

Информация о последствиях удара и пострадавших пока не поступала. 

Напомним, что Израиль проводит военную операцию "Восстающий лев", целью которой является устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Ирана. Армия Ирана в ответ наносит удары по целям в Израиле.

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