Из Алматы в Новосибирск вышел первый поезд с новыми вагонами

Из казахстанского мегаполиса Алматы в свой первый рейс в российский Новосибирск отправился поезд с новыми современными пассажирскими вагонами, собранными на заводе в Петропавловске.

Из крупнейшего казахстанского мегаполиса Алматы в свою первую поездку в Россию сегодня отправился обновленный пассажирский поезд, в составе которого теперь новые современные железнодорожные вагоны, сделанные на заводе в Петропавловске, сообщили в пресс-службе "АО "Пассажирские перевозки".

В каждом из составов поезда №301/302 "Алматы – Новосибирск" теперь 10 вагонов: 5 купейных и 5 плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров: все они изготовлены с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту, а срок их службы – до 40 лет, отметили в пресс-службе ведомства, передает Sputnik Казахстан.

Из Алматы состав будет ходить по четным дням: время его отправления - 14:50, прибытие на станцию Новосибирск через день в 08:58 (время местное). В обратный путь из Новосибирска поезд отправится в 14:55, а на станцию Алматы прибудет в 07:45 (время местное) через день.