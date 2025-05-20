Итальянская Leonardo и турецкая Baykar будут совместно производить БПЛА

Крупнейший турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов компания Baycar и итальянская Leonardo создадут на паритетных началах новое совместное предприятие со штаб-квартирой в Италии.

Генеральный директор итальянской оборонной промышленной компании Leonardo Роберто Чинголани и председатель совета директоров турецкой оборонной компании Baykar Сельчук Байрактар на 55-й Парижской авиационной ярмарке во Франции подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет разрабатывать и производить неуправляемые системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения.

У НАТО и Европы имеется существенный пробел в области БПЛА, и компании намерены интегрировать имеющиеся системы для их эксплуатации на авианосце ВМС Италии к концу этого года, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Производство аппаратов будет размещено в четырех регионах Италии, помимо внутренних потребностей, изделия будут продаваться на европейском рынке, который испытывает их серьезный дефицит.

"Я считаю, что Европа и Турция должны создать более прочные альянсы. Особенно в области развития новых технологий. В противном случае НАТО примет форму стола с одной большой и одной маленькой ножкой, а это небезопасно. Мы должны больше доверять друг другу"

- Роберто Чинголани

Это - важный шаг в области технологий, а не политики: это ситуация, которая будет зависеть от потребностей рынка и стоимости, и здесь нет пределов для будущих синергий, а забота о долгосрочной перспективе, добавил гендиректор итальянской компании.

"Лучше создать альянс, особенно когда речь идет о глобальной безопасности в области технологий. Всегда лучше установить партнерство и убедиться, что интересы и цели совпадают. У нас уже есть сотрудничество, и мы рады этому"

- Сельчук Байрактар

Команды планируют развивать сотрудничество во многих областях, включая космос, добавил Байрактар.

На первых порах работы будут вестись на уже опробованных и хорошо зарекомендовавших себя платформах Bayraktar TB3 и Akıncı, добавили главы компаний.