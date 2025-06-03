Баку и Анкара совместно разрабатывают высокие технологии – Байрактар

Азербайджан и Турция ведут совместную разработку высоких технологий, чтобы обеспечить максимальную независимость обеих стран, такое заявление сделал Сельчук Байрактар.

Азербайджанская и турецкая стороны создают высокие технологии, которые позволят гарантировать полную независимость Азербайджана и Турции, заявил председатель совета директоров турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.

Соответствующее сообщение он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, Баку и Анкару объединяют и прошлое, и будущее.

"С компанией Bayraktar Technology, которую мы создали в Азербайджане, мы разрабатываем высокие технологии для полной независимости наших стран"

– Байрактар

Напомним, ранее стало известно, что в Азербайджане будут производиться беспилотники "Байрактар": компания Bayraktar Teknoloji Azerbaycan стала резидентом Сумгаитского химико-промышленного парка. В нем она будет реализовать проект "Производство БПЛА".

Отметим также, что в 2023 году Минобороны Азербайджана и турецкая Baykar подписали протокол о намерениях, в рамках которого стороны условились вести сотрудничество по запуску совместного производства БПЛА в Азербайджане.