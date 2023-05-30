ЦИК Турции объявит результаты выборов президента летом

Результаты выборов президента Турции будут объявлены 1 июня. 3 июня он примет присягу.
Окончательные итоги прошедших 28 мая выборов президента Турции будут объявлены 1 июня. Об этом проинформировал Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции.
"Задержек с объявлением результатов выборов не будет. 1 июня ЦИК их объявит. Таким образом, 3 июня президент примет присягу, как и должно быть по закону"
– Центризбирком) Турции
Ранее сообщалось, что по итогам голосования во втором туре победу на выборах одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, за которого проголосовали 52,16% избирателей. Его оппонент от блока оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.