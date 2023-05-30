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ЦИК Турции объявит результаты выборов президента летом

ЦИК Турции объявит результаты выборов президента летом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Результаты выборов президента Турции будут объявлены 1 июня. 3 июня он примет присягу.

Окончательные итоги прошедших 28 мая выборов президента Турции будут объявлены 1 июня. Об этом проинформировал Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции.

"Задержек с объявлением результатов выборов не будет. 1 июня ЦИК их объявит. Таким образом, 3 июня президент примет присягу, как и должно быть по закону"

 – Центризбирком) Турции

Ранее сообщалось, что по итогам голосования во втором туре победу на выборах одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, за которого проголосовали 52,16% избирателей. Его оппонент от блока оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.

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