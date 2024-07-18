Исламский банкинг на Северном Кавказе расширит географию

Эксперимент по исламскому банкингу планируется расширить на Северном Кавказе. К проекту могут присоединиться не только Дагестан и Чечня, но и другие республики СКФО.

Участниками эксперимента по исламскому банкингу на Северном Кавказе могут стать не только Дагестан и Чечня, но и другие регионы, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

По словам депутата, эксперимент по исламскому банкингу может быть расширен в будущем году. Ранее в этом месяце Госдума приняла решение о продлении эксперимента до сентября 2028 года. Аксаков пояснил, что исламский банкинг придет в новые регионы Северного Кавказа после того, как будут разработаны стандарты.

"ЦБ был готов к тому, чтобы список участников эксперимента с исламским банкингом вырос. Однако в итоге договорились о том, что сначала нужно разработать стандарты. Это поручено Ассоциации банков России"

– депутат

Аксаков добавил, что уже создана рабочая группа, которая будет работать над стандартами исламского банкинга в России. Ожидается, что стандарты будут утверждены до конца 2025 года. После этого они будут согласованы с Международной организацией исламского финансирования.

"Уже после согласования Центробанк имеет право расширить число участников эксперимента"

– депутат

Потенциал рынка исламского финансирования в РФ, по оценкам Центробанка, составляет 1 трлн рублей, подчеркнул Аксаков, передает РБК Кавказ.