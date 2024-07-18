Эксперимент по исламскому банкингу продлен на три года

Государственная дума сегодня продлила закон об исламском банкинге (или партнерском финансировании) – теперь эксперимент по его внедрению будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Этап эксперимента по применению исламского банкинга продлен, он будет продолжаться на протяжении еще трех лет, за соответствующий законопроект проголосовали сегодня депутаты Госдумы.

Закон был принят сразу в двух – во втором и в третьем – чтениях. Согласно документу, эксперимент продлевается на три года, до 1 сентября 2028 года, тогда как исходно он должен был завершиться до ближайшей осени.

Список регионов, которые занимаются исламским банкингом, не изменен – внедрение продолжается только в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне, так как в конце июня Центробанк не одобрил подключение к эксперименту Ингушетии и Чувашии.

Кроме того, законопроект призван совершенствовать механизмы эксперимента.

Исламский банкинг – что это?

В рамках исламского банкинга финансирование осуществляется на принципах партнерства, а точнее в соответствии с нормами шариата, этики. Партнерское финансирование не допускает возникновения несправедливости в процессе разделении материальных ресурсов.

Например, в исламском банкинге запрещены кредиты. Клиент не может взять кредит на приобретение машины. Но ее может купить сам банк, после чего он продаст ее клиенту в рассрочку, с предварительно согласованной наценкой.

