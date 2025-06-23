Иранский посол вызван в МИД Катара

МИД Катара вызвал иранского посла и выразил ему протест в связи с совершенной накануне армией Ирана ракетной атакой на авиабазу США.

Посол Ирана в Катаре Али Салех Абади был вызван в МИД Катара, рассказали в пресс-службе катарского внешнеполитического ведомства.

Поводом для вызова стал удар, нанесенный накануне армией Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории Катара.

В заявлении говорится, что Доха осуждает эту атаку, совершенную иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В МИД обратили внимание на то, что Катар оставляет за собой право дать ответ на совершенное Ираном деяние в рамках международного права.

Госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мурейхи провел беседу с послом. Глава МИД сообщил, что удар по Аль-Удейд вступает в противоречие с принципом добрососедства. По словам аль-Мурейхи, атака на американскую базу также не соответствует характеру ирано-катарских отношений.

Кроме того, катарский дипломат напомнил, что Доха всегда считала необходимым диалог с Тегераном. По его словам, Катар предпринимал активные дипломатические усилия в этом русле.