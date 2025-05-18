Иран намерен укреплять отношения с Катаром

Представители МИД Ирана и Катара провели телефонный разговор после ночных ударов, Иран сообщил о планах укреплять отношения "на основе добрососедства".

Иран и Катар продолжат укреплять двусторонние отношения, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на переговоры представителей МИД двух стран.

В ночь на 24 июня Иран ударил по Катару - цель стала военная база США. В результате никто не пострадал, известно что Иран предупредил США об атаке.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи и советник министра иностранных дел Катара Мохаммад Аль-Хулайфи провели телефонный разговор, в нем иранская сторона подчеркнула наличие намерения "продолжать и укреплять отношениях двух стран на основе добрососедства и интересов сторон".

Замглавы МИД ИРИ выразил благодарность Катару за содействие в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за предупреждение о готовящемся авиаударе по базе Аль-Удейд в Катаре.