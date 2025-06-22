Иран закроет воздушное пространство до 24 июня

Иран принял решение закрыть воздушное пространство до 24 июня. Рекомендуется воздержаться от посещения аэропортов и следить за информацией из официальных источников.

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14:00 по местному времени (13:30 мск) 24 июня, рассказал представитель министерства дорог и городского развития страны Маджид Ахаван.

"В связи с последними событиями и в целях безопасности пассажиров и полетов воздушное пространство страны будет закрыто до 24 июня 14:00"

- Маджид Ахаван

Жителям и гостям Ирана настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения аэропортов и следить за новостями о статусе рейсов только через официальные источники.

Напомним, что с 13 июня Израиль ежедневно атакует территорию Ирана с целью уничтожения там ядерной инфраструктуры. С 21 на 22 июня по предприятиям по обогащению урана ударили и ВВС США.

Сегодня шесть аэродромов Ирана, правительственные здания в Тегеране и другие объекты подверглись атаке ЦАХАЛ.