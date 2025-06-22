Армия Израиля атакует Тегеран и тюрьму Эвин

Израиль атакует цели в Иране. Под ударами оказались правительственные объекты в Тегеране и известная тюрьме Эвин.
Израильские войска (ЦАХАЛ) в эти минуты наносят удары по правительственным зданиям в Тегеране. Также под ударом оказалась тюрьма Эвин, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что атаки проводятся с "беспрецедентной силой".
Поступают сообщения об отключении электроэнергии во многих районах иранской столицы, а также о прекращении вещания телевидения.
Отметим, что тюрьма Эвин известна как место содержания политических активистов, журналистов и иностранцев. Она считается самой охраняемой в Исламской Республике.
По сообщениям "Аль-Джазира", ЦАХАЛ также вновь ударил по ядерному комплексу Фордо, который ранее неоднократно становился целью атак как Израиля, так и США.