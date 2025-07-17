Иран заявил "евротройке" о праве обогащать уран

Замглавы МИД Ирана рассказал подробности сегодняшних переговоров с "евротройкой" в Стамбуле. На них Тегеран заявил о праве обогащать уран только на территории самой республики, а также поднял вопрос снятия санкций.

Тегеран заявил на переговорах с "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия) о своем праве продолжать обогащение урана только на территории самого Ирана, заявил заместитель главы МИД ИРИ Маджид Тахт-Раванчи.

Встреча представителей Ирана и "евротройки" состоялась сегодня в Стамбуле. Главной темой обсуждения стала иранская ядерная программа.

"Мы обсудили наше право в соответствии с ДНЯО (договором о нераспространении ядерного оружия), включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране"

- Маджид Тахт-Раванчи

Он передал, что иранская сторона, помимо прочего, подняла вопрос снятия санкций в отношении Тегерана и выразила решительный протест в отношении возможности возобновления европейских рестрикций.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади назвал прошедший диалог с "евротройкой" серьезным и открытым. Он добавил, что стороны договорились продолжить консультации.