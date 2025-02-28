Иран вводит в эксплуатацию собственную гражданскую РЛС

Иранские ученые представили общественности усовершенствованную радиолокационную систему собственного производства MSSR-Mode S, которую опробуют в работе в одном из аэропортов на юго-западе Ирана.

Иранские разработчики представили свой новый усовершенствованный радар воздушного движения (радиолокационную станцию, РЛС), созданный ими на фоне иностранных санкций против сектора гражданской авиации страны.

В Минтрансе Ирана уже заявили, что усовершенствованная моноимпульсная радиолокационная система, полностью спроектированная и изготовленная местными компаниями, позволит серьезно укрепить сеть управления воздушным движением в регионе, отслеживая внутренние и международные авиарейсы в радиусе 450 км, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Проект РЛС, разработанный учеными из Технологического университета Исфахана, обошелся правительству ИРИ в 6,9 млн евро, но позволил сократить расходы на импорт почти на 1 млн евро, рассказал генеральный директор иранской компании аэропортов и аэронавигации Мохаммад Амирани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже отдал распоряжение о развертывании радарной системы MSSR-Mode S в аэропорту Абадана на юго-западе страны.