Иран стал членом Азиатско-Тихоокеанского союза по аккредитации

Иран вступил в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации – указ об этом сегодня подписал президент страны Масуд Пезешкиан. Это позволит стране укрепить позиции в торговле и утвердить в организации свои стандарты и сертификаты.

Иран вступает в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации (APAC) – указ об этом сегодня издал президент страны Масуд Пезешкиан, сообщили в канцелярии иранского лидера.

Руководствуясь статьей 123 Конституции Исламской Республики Иран, глава государства подписал новый закон, который ранее был одобрен на открытом заседании Исламского консультативного совета 16 апреля 2025 года, Совет стражей подтвердил его 14 мая 2025 года, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Присоединение к APAC предоставит Ирану новые возможности – это позволит стране укрепить свои позиции в региональной и международной торговле, облегчить признание иранских стандартов и сертификатов, а также повысить качество и конкурентоспособность иранской продукции на мировом рынке.

Новый закон уже направлен в МИД ИРИ и в Национальную организацию по стандартизации Ирана для исполнения, говорится в сообщении.