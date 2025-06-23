Вестник Кавказа

Иран скорректирует свою внешнюю политику

Иран скорректирует свою внешнюю политику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран намерен скорректировать внешнюю политику, сообщили в МИД страны. Там добавили, что послевоенная дипломатия будет отличаться от довоенной.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи сообщил, что руководство Исламской Республики скорректирует в дальнейшем свою внешнюю политику.

Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что внешняя политика Ирана будет скорректирована с учетом позиций всех стран, которые они занимали во время конфликта с Израилем.

Министр иностранных дел ИРИ отметил, что послевоенная дипломатия будет отличаться от довоенной. Аракчи добавил, что власти намерены изменить способы взаимодействия.

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