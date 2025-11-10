Саудовская Аравия пообещала Ирану облегчить для паломников путь в святые места от Мины до Джамарата из-за жары и большей частью преклонного возраста иранских хаджи.

Глава иранской организации хаджа и паломничества Ирана Алиреза Pашидиан, находящийся в Саудовской Аравии по приглашению министра по делам хаджа и умры этой страны, во время встречи с Салеха ибн Ибрахима ар‑Pашида, попросил организаторов паломничества обеспечить качество обслуживания паломников в сезоне хаджа 2026 г и сократить путь их следования от Мины до Джамарата с учетом среднего возраста части иранских хаджи и жарких погодных условий, что было встречено с одобрением.

"В очереди на хадж в Иране находится более 900 тыс человек, а с учетом длительной приостановки новых регистраций и роста населения квота Ирана должна быть скорректирована в большую сторону, чтобы хотя бы часть ожидающих смогла отправиться в хадж"

- Алиреза Pашидиан

Большая часть иранских паломников - люди среднего и пожилого возраста, которым тяжело преодолеть нынешний маршрут от Мины до Джамарата из-за жары: его сокращение или оптимизация позволит не только сохранить здоровье паломников, но и точнее исполнить обряды, пояснил глава иранской организации хаджа и паломничества, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

С учетом проекта расширения мечети аль‑Харама будут проведены консультации с ответственными органами и проведены исследования для выработки оптимальных решений, заверил Салех ибн Ибрахим ар‑Pашид.