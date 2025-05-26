Иран получит $8 млрд российских инвестиций в газовые проекты

Инвестиции России в газовые проекты Ирана составят $8 млрд. В 2024 году РФ заняла первое место по вложениям в экономику ИРИ.

Россия планирует вложить $8 млрд в газовые проекты на территории Ирана, рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"В соответствии с соглашением между двумя странами Россия намерена инвестировать $8 млрд в иранские газовые проекты, из них $5 млрд по конкретным обязательствам, а по остальным контрактам вскоре будут достигнуты договоренности"

- Казем Джалали

Он также передал, что по итогам 2024 года Россия стала лидером по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана.

Напомним, что Иран намерен довести торговый оборот между РФ до $10 млрд к 2027 году. На сегодняшний день взаимная торговля приносит им около $4 млрд.