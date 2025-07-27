Иран показал свою первую газовую турбину

Накануне в Иране прошла презентация первой усовершенствованной газовой турбины класса F, разработанной и произведенной в стране. В церемонии открытия принял участие министр энергетики Аббас Алиабади.
Учитывая стратегическую важность энергии и растущую потребность в стабильном и эффективном энергоснабжении, развитие отечественных технологий в этой области приобретает особую значимость, сообщает сайт производителя турбины, компании MAPNA GROUP.
Газовая турбина MGT-75 - первая турбина класса F, полностью разработанная и произведенная в Иране. Ее внедрение является важным достижением для иранской энергетики и промышленности.
Турбины класса F обычно используются в крупных энергетических установках, и ее ввод в эксплуатацию знаменует собой важный шаг в развитии энергетической независимости Ирана.
Помимо производства турбин, Иран также активно работает над развитием возобновляемых источников энергии, включая ветроэнергетику, говорится в сообщении.