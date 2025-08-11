Вестник Кавказа

Иран обсудил с Ираком вопросы безопасности

© Фото: Tasnim
Темой встречи с советником по национальной безопасности Ирака, прошедшей накануне, стал прогресс в реализации соглашения о безопасности между Ираном и Ираком, рассказал глава МИД Ирана.Касимом Аль-Араджи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня поделился итогами своей встречи с советником по национальной безопасности Ирака, прошедшей накануне.

"На встрече с советником по национальной безопасности Ирака Касимом Аль-Араджи и его делегацией я подчеркнул необходимость продолжения постоянных консультаций между ответственными лицами двух стран и необходимость укрепления сотрудничества в области безопасности, включая охрану границ"

- Аббас Аракчи

Еще одной темой встречи стала динамика реализации соглашения о безопасности между двумя странами, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Со своей стороны Аль-Араджи заверил главу иранского внешнеполитического ведомства в том, что Ирак никогда не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для угроз суверенитету и национальной безопасности Ирана.

