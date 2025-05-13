Вестник Кавказа

Иран не пойдет на сделки, поступившись достоинством – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент Ирана заверил, что Тегеран не будет отказываться от своей позиции по ядерной программе. Масуд Пезешкиан уточнил, что Исламская Республика не испугается угроз президента США Дональда Трампа.

ИРИ продолжит придерживаться взятой ею позиции по своей ядерной программе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, американский президент Дональд Трамп считает, что сумел вынудить Тегеран изменить точку зрения по ядерному вопросу: он уверен, что его угрозы разрушить экономику Ирана напугали страну.

"Мы ни с кем не будем совершать сделки на достоинство этого государства"

– Пезешкиан

Напомним, ранее Трамп предупредил, что добьется сокращения поставок нефти из Ирана до нуля, так что страна обанкротится, если Тегеран не пойдет на ядерную сделку.

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