Иран не исключил обогащения урана до оружейного уровня

Власти Ирана предупредили МАГАТЭ о том, что если агентство не сменит политику, то ИРИ может нарастить степень обогащения урана до 93%.

Иранский парламент обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с предупреждением о возможном увеличении степени обогащения урана до оружейного уровня – угроза будет приведена в действие, если организация не откажется от антииранской политики, говорится в заявлении законодательного органа.

Законодатели Исламской Республики напомнили, в частности, о статье 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), согласно которой иранский народ имеет неотъемлемое право на исследования, производство и применение энергии атома, если его ядерная программа останется мирной и под надзором МАГАТЭ.

"Исходя из этого, Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в сфере исследований и разработок в ядерной сфере и вправе обогащать уран до уровня 93% в соответствии со своими научными, медицинскими и промышленными потребностями"

– обращение к Гросси

Кроме того, иранские парламентарии пообещали дать решительный ответ, если в следующем докладе МАГАТЭ продолжит реализовать направленную против Тегерана политику.