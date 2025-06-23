Вестник Кавказа

Иран намерен укреплять сотрудничество со странами региона - МИД

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили о планах укреплять отношения и сотрудничество со странами региона. В том числе со странами Персидского залива, подчеркнули в Тегеране.

Иран заинтересован в укреплении отношений с ближневосточными странами, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

Тегеран не пожалеет усилий для укрепления сотрудничества между странами региона ради обеспечения мира и стабильности, сообщил он.

"Иран имеет твердую волю укреплять дружеские и добрососедские отношения со всеми странами Южной части Персидского залива, включая Катар"

– Бегаи

Ранее Иран нанес удар по американской базе в Катаре - эта атака была раскритикована странами региона.

Представитель МИД Ирана отметил, что этот удар ни в коем случае не должен рассматриваться как шаг, направленный против дружественного и братского государства Катар.

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