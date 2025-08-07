Иран и МАГАТЭ проведут новые переговоры по ядерной проблеме

В дипведомстве Ирана заявили, что Тегеран готов к новому раунду переговоров с МАГАТЭ.

Тегеран готов снова сесть за стол переговоров с МАГАТЭ, встреча может состояться в ближайшие дни, поведал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Целью визита заместителя генерального директора МАГАТЭ на прошлой неделе в Иран была проработка формата взаимодействия Ирана и агентства после израильских и американских атак на мирные ядерные объекты Ирана. Этот визит был совершен с целью выработки действий в подобных ситуациях. Возможно, в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров между Ираном и МАГАТЭ"

– Исмаил Багаи

Отметим, что ранее замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро посетил Иран. Стороны обсуждали возобновление контактов в новом формате с учетом недавнего военного конфликта между Ираном и Израилем.

Напомним, что Иран после 12-дневной войны с Израилем ограничил взаимодействие с международной организацией по атомной энергетике. Тегеран фактически заблокировал доступ на ядерные объекты для инспекторов МАГАТЭ.