Иран хочет добиться через ООН компенсации от США и Израиля

В Иране рассчитывают признать США и Израиль агрессорами. В МИД ИРИ отметили, что намерены добиться от этих стран выплаты компенсаций.

Иран планирует добиться от Соединенных Штатов и Израиля выплаты компенсаций за причиненный стране урон. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики.

В письме генсеку ООН Аббас Аракчи отметил, что Тегеран официально просит Совбез ООН признать эти две страны инициаторами агрессии.

Он добавил, что это нужно, чтобы американцы и израильтяне понесли ответственность и выплатили компенсации и репарации".

Напомним, Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана, объяснив свои действия тем, что эта страна вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия. Через неделю после обострения ирано-израильского конфликта удары по ИРИ нанесли уже США.