Иран допустил удары по ядерным объектам Израиля

В Иране не исключают нанесения ударов по секретным ядерным объектам Израиля. Накануне в Исламской Республике сообщили, что готовятся опубликовать секретные израильские документы, полученные разведкой.

Иран может нанести удары по секретным ядерными объектам Израиля. Об этом сказано в заявлении Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики.

В тексте сказано, что пойти на этот шаг Ирану позволяют данные из конфиденциальных документов, которые удалось раздобыть иранским спецслужбам.

При этом в заявлении подчеркивается, что Исламская Республика атакует скрытую ядерную инфраструктуру Израиля в том случае, если эта страна решит напасть на республику.

"Сегодня информация, полученная по итогам проведенных разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет бойцам (Ирана) противостоять потенциальному нападению (Израиля) на ядерную инфраструктуру республики и отразить любую агрессию путем нанесения соизмеримого удара по скрытой ядерной инфраструктуре (Израиля)"

– Высший совет нацбезопасности

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили, что спецслужбы Исламской Республики получили архив секретных израильских документов. Накануне в Минразведки ИРИ поведали, что собираются раскрыть эти документы.