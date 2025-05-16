Иран допустил удары по ядерным объектам Израиля

Иран может нанести удары по секретным ядерными объектам Израиля. Об этом сказано в заявлении Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики.
В тексте сказано, что пойти на этот шаг Ирану позволяют данные из конфиденциальных документов, которые удалось раздобыть иранским спецслужбам.
При этом в заявлении подчеркивается, что Исламская Республика атакует скрытую ядерную инфраструктуру Израиля в том случае, если эта страна решит напасть на республику.
"Сегодня информация, полученная по итогам проведенных разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет бойцам (Ирана) противостоять потенциальному нападению (Израиля) на ядерную инфраструктуру республики и отразить любую агрессию путем нанесения соизмеримого удара по скрытой ядерной инфраструктуре (Израиля)"
– Высший совет нацбезопасности
Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили, что спецслужбы Исламской Республики получили архив секретных израильских документов. Накануне в Минразведки ИРИ поведали, что собираются раскрыть эти документы.