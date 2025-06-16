Иран будет максимально использовать потенциал ШОС и БРИКС

В нынешней непростой ситуации Иран будет укреплять сотрудничество со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС, заявил замглавы МИД ИРИ Казем Гариб Абади.

Страны, участвующие в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), двух многосторонних структурах, являются практически единомышленниками и действуют в русле общих интересов и целей, заявил сегодня на первом заседании Штаба по координации дел ШОС и БРИКС заместитель министра иностранных дел ИРИ по правовым и международным вопросам Казем Гариб Абади.

"Хотя эти организации не являются новыми, мы присоединились к ним не так давно и не наблюдаем разногласий и конфликта интересов, особенно когда обсуждаются вопросы, касающиеся одной из стран-членов"

- Казем Гариб Абади

Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул тот факт, что после недавней агрессии Израиля и США против Исламской Республики Иран в БРИКС и ШОС были проведены виртуальные заседания и в очень короткие сроки были выпущены очень жесткие заявления с осуждением этой агрессии, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Это - потенциал, который необходимо использовать в общих интересах - интересах независимых стран, неприсоединившихся стран, развивающихся стран. Если смотреть с этой точки зрения, работа, возложенная на нас в отношении этих двух организаций, является действительно ключевой и важной, - заключил дипломат.