Иран атаковал израильские города баллистическими ракетами

Иранская армия атаковала территорию Израиля ракетами. Под ударами оказались несколько городов еврейского государства.
Иран запустил баллистические ракеты по территории Израиля, заявили в ЦАХАЛ. В израильской армии призвали население спрятаться в укрытии.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления"
– ЦАХАЛ
Согласно сообщениям СМИ, прилеты ракет фиксируются в Хайфе, Тель-Авиве, а также в Кирьят-Гате на юге Израиля.
Информация о пострадавших и нанесенном ущербе устанавливается.