Вестник Кавказа

Иран атаковал израильские города баллистическими ракетами

Иран атаковал израильские города баллистическими ракетами
© Фото: Mehr
Иранская армия атаковала территорию Израиля ракетами. Под ударами оказались несколько городов еврейского государства.

Иран запустил баллистические ракеты по территории Израиля, заявили в ЦАХАЛ. В израильской армии призвали население спрятаться в укрытии. 

"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписывается войти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейшего уведомления"

– ЦАХАЛ 

Согласно сообщениям СМИ, прилеты ракет фиксируются в Хайфе, Тель-Авиве, а также в Кирьят-Гате на юге Израиля. 

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе устанавливается.

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