Инвестиции России в Грузию выросли в 2,7 раза в начале 2025 года

Российские инвестиции в Грузию возросли в начале этого года. За первый квартал вложения РФ в Грузию увеличились почти втрое.

В начале 2025 года РФ нарастила прямые инвестиции в Грузию, следует из данных Национальной службы статистики республики.

За первый квартал 2025 года РФ направила в грузинскую экономику $19,2 млн, это больше в 2,7 раза, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в январе-марте 2024 года инвестиции РФ в Грузию составили $7,2 млн, а по итогу года - $23,6 млн. В этом году показатель за первый квартал сопоставим с показателем за 12 месяцев 2024 года.

В целом прямые иностранные инвестиции в Грузию за три месяца оказались на 7,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года, их объем на начало 2025 года составил $179,4 млн.

Кто главные инвесторы Грузии в начале 2025 года? Первое место с прямыми инвестициями в размере $43 млн занимает Чехия. Следом идут США – $39,6 млн, Турция – $28,1 млн, Британские Виргинские острова – $25,4 млн и Азербайджан – $25 млн. Россия в списке крупнейших инвесторов Грузии занимает восьмую позицию.

В основном иностранные средства вкладываются в энергетику, информацию и коммуникации, обрабатывающую промышленность.