Интернета нет у части жителей Абхазии

Сель под Сочи, прервавший движение поездов, стал причиной сбоев в работе интернета у одного из провайдеров в Абхазии. О проблемах рассказали в компании.

Доступ в интернет может быть затруднен у абонентов мобильной компании "А-Мобайл" в Абхазии, сообщили в ее пресс-службе.

Оператор заявил, что сбои связаны с масштабным селем, который сошел ночью между Дагомысом и Лоо. Сейчас из-за него нет движения поездов, пассажиров перевозят автотранспортом.

"Помимо приостановки движения поездов, сель повредил магистральные оптоволоконные линии связи двух из трех наших поставщиков интернета"

– А-Мобайл

В компании уточнили, что сложности возникают при использовании не только мобильного, но и домашнего интернета. При этом оператор заверил, что реализует все возможные меры, чтобы устранить проблему.

Другой провайдер – "Аквафон" – заявил, что у его абонентов интернет работает штатно.

Сель в Сочи

Сход селя произошел сегодня ночью неподалеку от Сочи. Селевые массы накрыли железнодорожные пути СКЖД на участке между станциями Дагомыс и Лоо. Расчистка продолжается, сообщает РЖД, уточняя, что сход селевых масс не прекращается, так что железнодорожники собирают грунт и со склона.

Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать сегодня и завтра до ночи. Ожидаются ливни и грозы, а также сильный ветер.