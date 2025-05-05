Иностранных туристов в России станет больше

В 2025 году число иностранных туристов в России увеличится. За последние годы портрет классического иностранного туриста в России поменялся.

Глава Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг предрек увеличение числа иностранных путешественников в России в текущем году на 10-12%.

По его прогнозам, количество иностранных путешественников к концу 2025 года составит 5,7-5,8 млн человек. Он напомнил, что в 2024 году Россия приняла 5,1 млн иностранных туристов.

Кочуг подчеркнул, что в прошлом году больше всего выросло число китайских туристов, а также путешественников из Саудовской Аравии, Ирана и Арабских Эмиратов.

Глава Центра отметил, что портрет классического иностранца в России за последние два года претерпел изменения. Сегодня туристами являются семейные люди среднего возраста с детьми.

Он добавил, что путешественники чаще всего приезжают из Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые готовы к активному отдыху и интересуются культурой и традициями России.

Кочуг также уточнил, что китайцы проявляют интерес к коллективным турам, индусы интересуются традициями и историей, а туристы из Ближнего Востока ценят шоппинг в России.