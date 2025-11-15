Иностранное судно задержано Ираном в Персидском заливе

В территориальных водах Ирана задержали судно с контрабандным бензином. Задержаны полтора десятка человек.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно с 350 тыс литров контрабандного топлива. Об этом рассказал командующий Второй военно-морской зоной ВМС КСИР Гейдар Хонариан-Моджард.
Он подчеркнул, что танкер, плывший под флагом Эсватини, занимался контрабандой топлива из Исламской Республики.
По словам командующего, судно уже доставили к побережью провинции Бушер по решению суда.
Хонариан-Моджард также сообщил, что задержаны 14 человек, 13 из которых – граждане Индии. Гражданство еще одного человека уточняется.