Иностранное судно задержано Ираном в Персидском заливе

В территориальных водах Ирана задержали судно с контрабандным бензином. Задержаны полтора десятка человек.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно с 350 тыс литров контрабандного топлива. Об этом рассказал командующий Второй военно-морской зоной ВМС КСИР Гейдар Хонариан-Моджард.

Он подчеркнул, что танкер, плывший под флагом Эсватини, занимался контрабандой топлива из Исламской Республики.

По словам командующего, судно уже доставили к побережью провинции Бушер по решению суда.

Хонариан-Моджард также сообщил, что задержаны 14 человек, 13 из которых – граждане Индии. Гражданство еще одного человека уточняется.

