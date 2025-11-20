Иностранцы погибли при строительстве дороги Квешети-Коби в Грузии

В Грузии при строительстве участка дороги Квешети-Коби к границе с Россией погибли рабочие. Масса земли обрушилась на пятерых человек.

При строительстве автодороги Квешети-Коби к грузино-российской границе в результате несчастного случая погибли четыре человека, все они иностранные граждане.

Во время работ по возведению подпорной стены обрушился грунт, масса накрыла группу строителей, информирует грузинский Департамент автомобильных дорог.

"Под обрушившейся массой оказались пять сотрудников строительной компании – граждане Туркменистана и Китая. Обнаружены тела четырех погибших, один человек доставлен в клинику"

– сообщение

На месте происшествия возле села Цкере работают спасатели и представители Департамента автодорог Грузии. По факту произошедшего в МВД страны начали расследование.

Дорога Квешети-Коби должна сделать движение более безопасным и возможным в любое время года. Она повысит транзитные возможности Грузии и будет задействована для передвижения грузов в сторону КПП на границе Грузии и РФ. Также новая дорога будет востребована среди туристов.

Стоимость проекта – 1,240 млрд лари или $460 млн.