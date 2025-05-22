Вестник Кавказа

Иностранцам частично запретили сдавать на права в Грузии

Иностранцам частично запретили сдавать на права в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии ужесточили требования для иностранцев, которые желают получить водительские права в республике. Теперь к экзамену будут допускаться далеко не все граждане иностранных государств.

В Грузии запретили иностранным гражданам сдавать экзамен на получение водительских прав. Соответствующий указ подписал глава МВД страны.

Согласно документу, сдавать на права смогут лишь те иностранцы, у которых есть либо вид на жительство, либо справка о пребывании в Грузии более 185 дней. Им также необходимо подавать заявку прохождение теоретического или двухэтапного практического экзамена.

Исключение будут делать сотрудников дипломатических ведомств, которым понадобится представлять лишь копию аккредитационной карты.

Напомним, экзамен на получение прав в республике состоит из трех этапов. Первый этап включает в себя теорию, второй – осуществление маневров на площадке, третий – осуществление маневров на улице. Права выдают лишь тем, кто преодолел все эти этапы.

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