Ингушская Назрань принимает Международный кинофестиваль "Золотая Башня"

"В ингушском Театре юного зрителя в Назрани прошла торжественная церемония открытия XI Международного кинофестиваля "Золотая Башня". Масштабное событие организовано министерством культуры Ингушетии и Союзом кинематографистов России, оно приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества"

- пресс-служба министерства культуры Ингушетии

Заявки на участие в празднике кино подали свыше 140 участников из России, стран СНГ и БРИКС, которые покажут свои работы на различных площадках республики, передает "Это Кавказ".

За этот немалый срок "Золотая башня" стала крупным культурным форумом, показавшим многочисленным зрителям лучшие фильмы о стойкости, верности и любви к Родине, а также ценностях, которые всегда были важны для страны и нашего народа, заявил на открытии кинофорума глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Кинофестиваль продлится три дня и завершится 20 ноября - его статуэтки получат победители по десяти номинациям, имена которых в этот день озвучит жюри.