Именитые путешественники начали поездку по освобожденным районам Азербайджана

Представители международного клуба путешественников – всемирно известные туристы – сегодня начали тур по освобожденным от армянской оккупации районам Азербайджана, они уже прибыли в Физули.

В Азербайджане сегодня стартовал тур представителей международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) по освобожденным от армянской оккупации районам Азербайджана – он пройдет по Карабаху и Восточному Зангезуру, а первым пунктом их маршрута стал город Физули.

Путешественники уже ознакомились с Физулинским международным аэропортом и осмотрели территории, разрушенные в период оккупации: им показали процесс строительства в освобожденном городе, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Это уже 14-я делегация клуба за последние 4 года – в нее входят именитые туристы из 15 стран, а возглавляет ее основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

Делегации предстоит за 4 дня проехать по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Ханкенди-Ходжалы-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил и оценить масштабы восстановительно-строительных работ, проходящих в освобожденных регионах.