Ильхам Алиев: Зангезурский коридор укрепит сотрудничество стран ОТГ

Президент Азербайджана обратился к участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов ОТГ и подчеркнул потенциал развития сотрудничества тюркских стран.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поприветствовал участников Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств и подчеркнул значение строительства Зангезурского коридора в контексте потенциала развития партнерства стран-участниц ОТГ.

Президент подчеркнул, что тюркский мир переживает эпоху своего подъема в период усиления его роли на международной арене.

"Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами"

– Ильхам Алиев

Алиев отметил особую близость тюркских народов – историческую, языковую, культурную и традиционную, что формирует особую систему ценностей тюркского мира как единого центра силы. Он отметил роль Азербайджана, как страны-председателя ОТГ и его стремление к укреплению общественной коммуникации между всеми институтами стран-участниц.

"Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе со странами-членами Организации тюркских государств готов объявлять совместные грантовые конкурсы для НПО в сфере истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях, поддерживать проекты, укрепляющие взаимную коммуникацию"

– Ильхам Алиев

В обращении также было отмечено то, что в контексте усиления роли тюркского мира в международной политике необходимо выдвигать новые амбициозные идеи, совместные проекты и развивать партнерство во всех сферах.

"Уверен, что сотрудничество, которое вы наладите во время форума, послужит дальнейшему укреплению солидарности, единства в тюркском мире и отношений между нашими странами"

– Ильхам Алиев