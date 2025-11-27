Вестник Кавказа

Ильхам Алиев направил соболезнования Си Цзиньпину

Ильхам Алиев направил соболезнования Си Цзиньпину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями китайскому лидеру Си Цзиньпину и выразил сочувствие в связи с пожаром в Гонконге.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана выразил глубокие соболезнования от себя лично и от народа АР председателю КНР Си Цзиньпину.

Письмо было направлено в связи с крупным пожаром в жилом комплексе Гонконга.

Ильхам Алиев выразил сочувствие всем семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Напомним, 2 дня назад в Гонконге случился самый масштабный пожар за последнее время. Количество погибших превысило число в 100 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.