Ильхам Алиев направил соболезнования Си Цзиньпину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями китайскому лидеру Си Цзиньпину и выразил сочувствие в связи с пожаром в Гонконге.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана выразил глубокие соболезнования от себя лично и от народа АР председателю КНР Си Цзиньпину.
Письмо было направлено в связи с крупным пожаром в жилом комплексе Гонконга.
Ильхам Алиев выразил сочувствие всем семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.
Напомним, 2 дня назад в Гонконге случился самый масштабный пожар за последнее время. Количество погибших превысило число в 100 человек.